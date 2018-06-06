Прямой эфир

Дело завели после падения ребенка на детской площадке во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмилетний ребенок получил травмы при падении с неисправной конструкции на детской площадке во Владивостоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел на улице Чкалова. Ребенок облокотился на элемент игрового комплекса и упал с высоты. В результате несовершеннолетний получил травмы. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия и приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Следователи изъяли документацию в управляющей компании, которая ответственна за территорию, где произошел инцидент. Проводится опрос очевидцев.

Как сообщал портал iz.ru, в Красноярском крае родители отсудили у детского сада 200 тыс. рублей в качестве компенсации за перелом бедра у ребенка. Девочка упала с качелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детсад выплатит компенсацию за перелом бедра у девочки в Минусинске
Ребенок получил травмы на игровой площадке из-за кустов под Рязанью

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017