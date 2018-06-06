Дело завели после падения ребенка на детской площадке во Владивостоке

Восьмилетний ребенок получил травмы при падении с неисправной конструкции на детской площадке во Владивостоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел на улице Чкалова. Ребенок облокотился на элемент игрового комплекса и упал с высоты. В результате несовершеннолетний получил травмы. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия и приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Следователи изъяли документацию в управляющей компании, которая ответственна за территорию, где произошел инцидент. Проводится опрос очевидцев.

Как сообщал портал iz.ru, в Красноярском крае родители отсудили у детского сада 200 тыс. рублей в качестве компенсации за перелом бедра у ребенка. Девочка упала с качелей.