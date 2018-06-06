Детсад выплатит компенсацию за перелом бедра у девочки в Минусинске

Шестилетняя девочка получила перелом бедра во время прогулки на территории детского сада в Красноярском крае. Суд постановил взыскать 200 тыс. рублей в пользу родителей пострадавшей.

Девочка пострадала в результате падения с качели. С закрытым переломом бедренной кости она проходила длительное лечение и перенесла операцию. Врачи квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью. Родители пострадавшей обратились с иском в суд с требованием о компенсации, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Суд постановил взыскать по 100 тыс. рублей в пользу каждого родителя. Так как у детского сада денег на выплату не было, сумму должна выплатить администрация Минусинска из муниципального бюджета.

Заведующая детсадом попыталась обжаловать судебное решение, считая, что размер компенсации завышен, однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения.