Прямой эфир

Детсад выплатит компенсацию за перелом бедра у девочки в Минусинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шестилетняя девочка получила перелом бедра во время прогулки на территории детского сада в Красноярском крае. Суд постановил взыскать 200 тыс. рублей в пользу родителей пострадавшей.

Девочка пострадала в результате падения с качели. С закрытым переломом бедренной кости она проходила длительное лечение и перенесла операцию. Врачи квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью. Родители пострадавшей обратились с иском в суд с требованием о компенсации, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Суд постановил взыскать по 100 тыс. рублей в пользу каждого родителя. Так как у детского сада денег на выплату не было, сумму должна выплатить администрация Минусинска из муниципального бюджета.

Заведующая детсадом попыталась обжаловать судебное решение, считая, что размер компенсации завышен, однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воспитательница детсада в Екатеринбурге забыла на улице двух детей
Проверки в детсадах Сыктывкара пройдут после массового отравления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017