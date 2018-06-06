Прямой эфир

Дикие кактусы зацвели в Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цветение кактусов началось в Астраханской области. Увидеть желтые цветы местные жители могут всего несколько дней в году.

Скрученноиглую опунцию можно найти на территории памятника природы «Урочище Кордон». Уникальный вид находится под охраной государства. Кактус цветет всего несколько дней в году, каждый отдельный цветок живет один день. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Специалисты объясняют, что при прикосновении колючки с крючковидными выростами легко впиваются в кожу. Из-за этого опунцию пытались уничтожить скотоводы, так как растение ранило домашних животных. В некоторых случаях фиксировалась гибель скота. С 1995 года место произрастания опунции отделили, администрация Астраханской области закрепила правовой статус особо охраняемой территории «Урочище Кордон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Озеро лотосов в Амурской области попало в Книгу рекордов
Это пока цветочки
Куда ходит любоваться розами королева Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017