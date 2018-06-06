Дикие кактусы зацвели в Астраханской области

Цветение кактусов началось в Астраханской области. Увидеть желтые цветы местные жители могут всего несколько дней в году.

Скрученноиглую опунцию можно найти на территории памятника природы «Урочище Кордон». Уникальный вид находится под охраной государства. Кактус цветет всего несколько дней в году, каждый отдельный цветок живет один день. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Специалисты объясняют, что при прикосновении колючки с крючковидными выростами легко впиваются в кожу. Из-за этого опунцию пытались уничтожить скотоводы, так как растение ранило домашних животных. В некоторых случаях фиксировалась гибель скота. С 1995 года место произрастания опунции отделили, администрация Астраханской области закрепила правовой статус особо охраняемой территории «Урочище Кордон».