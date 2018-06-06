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Чайка рассказал о системных нарушениях в сфере капремонта

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал, что за прошедший год и три месяца прокурорами регионов было обнаружено 4,5 тыс. нарушений закона в ходе долевого строительства и 6,4 тыс. — в сфере капитального ремонта. Об этом он заявил на совещании в Хабаровске в среду, 6 июня.

«Не обеспечивается сохранность от инфляции собираемых гражданами взносов на ремонт. Деньги размещаются на счетах в банках, на расчетных счетах без начисления процентов — Тыва, Камчатка, Новосибирская, Магаданская области», — указал генпрокурор.

Он отметил, что в программу капремонта неправомерно включаются дома со значительным износом свыше 70%, которые нецелесообразно реконструировать. В частности, в Иркутской области запланировано отремонтировать 1,3 тыс. таких домов.

Чайка также раскритиковал несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядных компаний и неисполнение контрактных обязательств организациями.

По его словам, в трех федеральных округах (Дальневосточном, Сибирском и Уральском), где проводилась проверка, приняты меры реагирования, пишет «РИА Новости».

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