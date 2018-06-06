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Пенсионные фонды снизили вложения в банки до 25%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доля вложений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в банковский сектор за последний год снизилась с 44–45% до 25%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это объясняется снижением перекрестных вложений крупных банков и НПФ, а также ужесточением регулирования.

«Риски накапливались, и когда один из институтов испытал проблемы, то проблемы отозвались у тех, кто осуществлял это перекрестное вложение», — сказала Набиуллина в интервью газете «Ведомости».

Она отметила, что проблема оказалась решена в значительной части после начала санации крупных банков — «Открытия» и «Промсвязьбанка». 

В ноябре Банк России внес изменения в нормативную базу для НПФ. Согласно документу, ужесточаются лимиты для акций, облигаций и иных активов одного юридического лица. Так, фонды должны снизить размер вложений в один инструмент до 10%. При этом требования к акциям строже — до 5%.

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