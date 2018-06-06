Японские инженеры разработали зонт–беспилотник

В Японии разработан беспилотный аппарат небольших размеров с навесом, который способен парить над его хозяином в дождливую погоду. Техническую новинку представила венчурная компания Asahi Power Service, передает ТАСС данные телеканала Эн-эйч-кей 6 июня.

Инженеры компании создали две исправно работающие модели зонта–беспилотника. Аппараты распознают владельца с помощью камер и защищают его от дождя даже при достаточно быстрой ходьбе. По словам президента Asahi Power Servic Кэндзи Судзуки, идея о беспилотном зонте пришла к нему во время неожиданного ливня, когда его обе руки были заняты.

Главная задача инженеров на данный момент — это снижение себестоимости устройств и разработка надежной программы, которая позволила бы избежать столкновения между зонтами–дронами над головами владельцев.

Компания намерена запустить производство летающих зонтиков в ближайшие два года.

Инженеры Национального центра научных исследований Франции ранее создали беспилотник, способный менять свою форму во время полета. За счет трансформаций ширина дрона уменьшается за 0,3 сек почти в два раза, что позволяет устройству пролетать через узкие проемы.