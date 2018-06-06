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Макрон сравнил разговор с Трампом с содержимым сосиски‍

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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался раскрывать детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

«Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть», — заявил Макрон, которого цитирует Ouest France.

Он добавил, что «кухонные комментарии» вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом отметил, что диалог с Трампом получился «откровенным». 

В апреле президент Франции посетил США с государственным визитом. Главной темой повестки дня переговоров Макрона в Вашингтоне стала дальнейшая судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в целях урегулирования ядерной проблемы Тегерана.

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