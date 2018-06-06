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Польские эксперты объявили о следах взрывчатки на обломках Ту-154

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Фото: ТАСС
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Следы взрывчатки были обнаружены на обломках самолета Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом объявила польская комиссия по расследованию авиакатастрофы.

Также сообщается о частицах взрывчатых веществ на теле одной из жертв. При этом следователи не обнаружили подобных соединений в почве на месте авиакатастрофы, сообщает «РИА Новости».

Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич, возглавляющий комиссию, неоднократно утверждал, что причиной крушения лайнера могли стать взрывы на борту. В октябре 2017 года эксперты не подтвердили его предположения. В то же время они отметили, что один из регистраторов полета зафиксировал «воздействие на самолет очень большой энергии».

Расследование по делу об авиакатастрофе Ту-154 продлено до конца 2018 года, сообщила в апреле пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Эва Бялик.

В январе в СК России заявляли, что польские эксперты не привели никаких данных, которые подтвердили бы версию взрыва на борту самолета. Самолет Ту-154 потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Всего авиалайнер перевозил 96 человек, они все погибли.

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