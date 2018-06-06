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Британскую телеведущую обругали за разные классы в самолете с детьми

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Фото: Global Look Press/Stephen Lock
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Британская телеведущая Кристи Оллсопп подверглась критике после того, как призналась, что летает на отдых бизнес-классом, а ее дети — ученики младших классов — путешествуют экономклассом.

В разговоре с журналистами телеведущая рассказала, что во время путешествия они вместе с мужем покупают билеты в бизнес-класс, а их сыновья 10 и 12 лет отправляются в эконом. Оллсопп считает бизнес-класс роскошью, ради которой необходимо много трудиться, и абсурдной тратой денег для детей, пишет телеканал «360».

После волны критики она опубликовала несколько оправдательных постов в Twitter, где обвинила СМИ в раздувании истории и заявила, что дети все равно находятся рядом и в этом возрасте им приятно побыть без надзора, однако многие все же обвинили ее в том, что она плохая мать.

Правда, часть пользователей согласны с телеведущей и поддержали ее с мужем, считая, что те поступают правильно.

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