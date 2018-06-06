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Экс-замглавы ФБР обратился за иммунитетом в обмен на показания в конгрессе

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб обратился к юридическому комитету сената за иммунитетом от судебного преследования. В обмен он даст показания в ходе предстоящего слушания в конгрессе. Об этом сообщил адвокат Маккейба.

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Сообщается, что в случае получения иммунитета любая информация, которую экс-замглавы предоставит на слушаниях не сможет быть использована против него, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

18 марта стало известно, что Маккейб дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы и передал записи разговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Маккейб ушел в отставку в конце января. Президент Трамп критиковал его за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. Его увольнение является частью «войны Трампа с ФБР».

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