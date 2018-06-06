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Новак определил сроки обсуждения вопроса о помощи «Газпрому»

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Вопрос оказания помощи «Газпрому» на фоне конфликта с украинским «Нафтогазом» может быть поднят после оценки юристов. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Сегодня еще юридическая проработка того процесса, который был запущен, и когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить», — отметил глава Минэнерго.

Арбитраж Стокгольма вынес решение по спору украинской и российской компаний в декабре и феврале этого года, обязав «Газпром» выплатить $2,56 млрд. Российский концерн заявил, что подобное решение создает дисбаланс в пользу украинской стороны, и инициировал процедуру расторжения контрактов на транзит газа, которые являлись предметом спора. 

В марте «Газпром» подал в шведские суды жалобы, а в мае выступил с требованием полной отмены решения Стокгольмского арбитража. 5 июня стало известно, что стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.

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