Новак определил сроки обсуждения вопроса о помощи «Газпрому»

Вопрос оказания помощи «Газпрому» на фоне конфликта с украинским «Нафтогазом» может быть поднят после оценки юристов. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Сегодня еще юридическая проработка того процесса, который был запущен, и когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить», — отметил глава Минэнерго.

Арбитраж Стокгольма вынес решение по спору украинской и российской компаний в декабре и феврале этого года, обязав «Газпром» выплатить $2,56 млрд. Российский концерн заявил, что подобное решение создает дисбаланс в пользу украинской стороны, и инициировал процедуру расторжения контрактов на транзит газа, которые являлись предметом спора.

В марте «Газпром» подал в шведские суды жалобы, а в мае выступил с требованием полной отмены решения Стокгольмского арбитража. 5 июня стало известно, что стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.