Сенат Италии выразил доверие новому правительству

Новый кабинет министров Италии во главе с премьером Джузеппе Конте получил вотум доверия в сенате.

В поддержку сформированного правительства высказался 171 сенатор, против проголосовали 117 человек, еще 25 парламентариев воздержались. Голосование о доверии правительству является обязательной процедурой после присяги кабмина.

В марте в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не набрала большинство голосов. Правоцентристская коалиция во главе с «Лигой Севера» заручилась поддержкой 37% избирателей, а евроскептики из «Движения 5 звезд» — 32,86%.

31 мая лидер фракции «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо и глава партии «Лига Севера» Маттео Сальвини договорились о составе нового правительства Италии. В качестве премьер-министра была подтверждена кандидатура Конте.