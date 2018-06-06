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Автор высказывания о здоровье Маккейна больше не работает в Белом доме

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Помощника лидера США Дональда Трампа Келли Сэдлер, которая известна своими скандальными высказываниями о здоровье сенатора Джона Маккейна, больше не работает в администрации президента. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

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11 мая спецпомощник американского президента Келли Сэдлер на внутреннем совещании пошутила над больным раком мозга Джоном Маккейном, заявив, что позиция сенатора не имеет значения, так как он «уже не жилец». Таким образом женщина предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост директора ЦРУ.

Родственники сенатора раскритиковали Сэдлер, а его дочь призвала Белый дом уволить спецпомощника. Однако увольнения не последовало.

Однако 15 мая советник президента США Келлиэнн Конуэй заявил, что после скандальных высказываний о здоровье сенатора Джона Маккейна в Белом доме могут произойти кадровые перестановки.

81-летний сенатор-республиканец Джон Маккейн в 2016 году был переизбран сенатором на шестой по счету шестилетний срок. Однако из-за диагностированной у него в 2017 году агрессивной формы рака мозга он практически не принимает участия в работе палаты. Сейчас политик проходит курс терапии.

Маккейн известен как критик президента США Дональда Трампа. В начале мая СМИ сообщили, что родственники сенатора хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского лидера.

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