Осужденный по «делу РФ» адвокат депортирован в Нидерланды

Адвокат Алекс ван дер Зваан, осужденный по делу о «вмешательстве России» в американские выборы, депортирован в Нидерланды.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на чиновников службы иммиграционного и таможенного контроля США, ван дер Зваан был передан голландским властям после освобождения из федеральной тюрьмы в штате Пенсильвания, где он, согласно решению суда, отбыл 30-дневное заключение.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского вмешательства», обвинил адвоката в даче ложных показаний. В апреле суд приговорил ван дер Зваана к 30 дням тюрьмы и штрафу в $20 тыс.

Спецпрокурор преступил к расследованию вменяемого России «вмешательства» в американские президентские выборы в мае 2017 года. Помимо голландского адвоката, Мюллер предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять граждан США и 13 граждан России. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.