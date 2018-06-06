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МИД Грузии отправил в ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией

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Министерство иностранных дел Грузии сообщило дипломатическому представительству Сирии в ООН об официальном разрыве дипломатических отношений с Дамаском.

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1 июня 2018 года диппредставительству Сирии была передана официальная нота о разрыве дипотношений между двумя странами. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа Грузии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Геттереш уже проинформирован о разрыве отношений, ему сообщил постоянный представитель Грузии при ООН.

Также в ведомстве пояснили, что основанием для такого решения стало незаконное, принятое в нарушение основных норм и принципов международного права, признание Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

29 мая Сирия, Абхазия и Южная Осетия договорились о взаимном признании и создании посольств в государствах. В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Дамаском, а в Госдепе решение властей Сирии назвали «неразумным поступком».

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