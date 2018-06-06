СБУ завела дело на «Страну.ua» за публикацию «расстрельного списка»

Служба безопасности Украины инициировала расследование в отношении интернет-газеты «Страна.ua» за публикацию на сайте список из 47 работающих в стране журналистов и блогеров, которых, по версии СБУ, планировали убить организаторы покушения на Аркадия Бабченко.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное производство в отношении ресурса сотрудниками Главного следственного управления СБУ открыто относительно разглашения данных досудебного расследования. СБУ отрицает передачу списка представителям средств массовой информации.

Список был опубликован изданием 5 июня. Интернет-газета также проанализировала опубликованный список и обнаружили в нем ряд странных фактов, которые предположительно указывают на то, что документ был составлен украинскими властями.

В конце мая в СМИ появилась информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме в Киеве, при этом власти Украины заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему. Однако на следующий день в СБУ признались, что журналист жив, а нападение было инсценировано с целью предотвратить готовящееся на него покушение.

Как отметил глава украинской Службы безопасности Василий Грицак, в Киеве был задержан организатор покушения — украинец Борис Герман. Тот, в свою очередь, настаивает на своей невиновности и утверждает, что сотрудничал с контрразведкой.