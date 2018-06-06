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Определено место прощания с актером Неведомским

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Церемония прощания с народным артистом РФ Леонидом Неведомским начнется 7 июня в 11:00 в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.

После гражданской панихиды пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках.  Актер будет похоронен на Волковском кладбище, передает телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу театра.

Актер Большого драматического театра имени Товстоногова Неведомский скончался 3 июня в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни после продолжительной болезни. На его счету более 40 ролей, в числе которых Дуглас в шекспировской хронике «Король Генрих IV», милиционер Уткин в «Трех мешках сорной пшеницы», Подтелков в постановке «Тихого Дона» Михаила Шолохова и другие.

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