Прямой эфир

«Связной» ликвидирует бренд «Евросеть» в течение года

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа Solvers, контролирующая сотового ритейлера «Связной», в течение года планирует отказаться от бренда «Евросеть». Компания после объединения перейдет на единый обновленный бренд «Связной», сообщает пресс-служба сети.

Владелец группы Solvers и «Связного» Олег Малис заявил, что в 2018 году выручка объединенной сети предположительно составит 150-160 млрд рублей. При этом около 5% от суммы приходится на платежи операторов за подключение новых абонентов, пишут «Ведомости».

В конце апреля в пресс-службе «Мегафона» сообщили, что группа SLV в лице контролирующего акционера группы компаний «Связной» и ПАО «Мегафон» намерены объединиться в розничные сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автоматы по продаже сим-карт появятся в России в 2018 году
В России снизились цены на мобильную связь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017