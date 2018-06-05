«Связной» ликвидирует бренд «Евросеть» в течение года

Группа Solvers, контролирующая сотового ритейлера «Связной», в течение года планирует отказаться от бренда «Евросеть». Компания после объединения перейдет на единый обновленный бренд «Связной», сообщает пресс-служба сети.

Владелец группы Solvers и «Связного» Олег Малис заявил, что в 2018 году выручка объединенной сети предположительно составит 150-160 млрд рублей. При этом около 5% от суммы приходится на платежи операторов за подключение новых абонентов, пишут «Ведомости».

В конце апреля в пресс-службе «Мегафона» сообщили, что группа SLV в лице контролирующего акционера группы компаний «Связной» и ПАО «Мегафон» намерены объединиться в розничные сети.