Российские футболисты расстроены из-за ничьей с Турцией

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин расценил ничейный результат в товарищеском матче с командой Турции как неудачу. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, прошедшая встреча была намного легче матча против Австрии, на котором российская сборная уступила со счетом 0:1.

«Было много ошибок как тактических, так и индивидуальных. Нам есть к чему стремиться, будем работать. Лично для себя расцениваю сегодняшнюю ничью как неудачу», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в расстроенном положении духа после товарищеского матча пребывает автор единственного гола российской команды — полузащитник Александр Самедов. «Почему я не очень активно праздновал забитый мяч? Дай Бог, будем праздновать, когда на чемпионате мира забьем», — отметил спортсмен.

Товарищеский матч Россия–Турция 5 июня завершился в Москве со счетом 1:1. Эта встреча стала последней для россиян перед чемпионатом мира.

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