Прямой эфир
Сюжет:

Российские футболисты расстроены из-за ничьей с Турцией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин расценил ничейный результат в товарищеском матче с командой Турции как неудачу. Об этом он сообщил журналистам.

«Победы не могут наскучить»
Почему легендарный Зинедин Зидан внезапно решил покинуть «Реал Мадрид»

По его словам, прошедшая встреча была намного легче матча против Австрии, на котором российская сборная уступила со счетом 0:1.

«Было много ошибок как тактических, так и индивидуальных. Нам есть к чему стремиться, будем работать. Лично для себя расцениваю сегодняшнюю ничью как неудачу», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в расстроенном положении духа после товарищеского матча пребывает автор единственного гола российской команды — полузащитник Александр Самедов. «Почему я не очень активно праздновал забитый мяч? Дай Бог, будем праздновать, когда на чемпионате мира забьем», — отметил спортсмен.

Товарищеский матч Россия–Турция 5 июня завершился в Москве со счетом 1:1. Эта встреча стала последней для россиян перед чемпионатом мира.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наталия Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России
МВД пресекло мошенничество с билетами на ЧМ-2018 по футболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017