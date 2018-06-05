Forbes назвал самого богатого спортсмена мира

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место занял американский боксер Флойд Мэйуэзер.

По данным американского издания, в 2017 году спортсмен заработал $285 млн. Из них $275 млн боксер получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором, остальное — доход от рекламных контрактов.

На втором месте расположился форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси. Его доход составил $111 млн, в том числе $84 млн за контракт с каталонским клубом.

Лидер прошлогоднего рейтинга португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заработал $108 млн ($61 млн — контракт, $47 млн — реклама).

Также в десятку вошли боец Конор Макгрегор ($99 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($85,5 млн), швейцарский теннисист Роджер Федерер ($77,2 млн), баскетболист Стефен Карри ($76,9 млн), а также игроки в американский футбол Мэттью Раян ($67,3 млн) и Мэттью Стэффорд ($59,5 млн).

В топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов не вошла ни одна женщина. В списке также не фигурируют российские спортсмены.