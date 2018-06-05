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Полиция при поддержке страховщиков раскрыла группу мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами «Тинькофф Страхования» раскрыли группу мошенников, пытавшихся незаконно получить страховые выплаты, инсценируя автомобильные аварии.

Как сообщается в поступившем iz.ru пресс-релизе, в августе 2015 года в компании был застрахован Mercedes-Benz GLK. После этого машина попала в три ДТП, что позволило страхователю получить в качестве возмещения более 1,1 млн рублей. Кроме того, владелец автомобиля претендовал на дополнительную выплату сопоставимого размера, поскольку считал компенсацию недостаточной.

После проведения проверки сотрудники по противодействию мошенничеству страховой компании усомнились в обстоятельствах ДТП. В частности, клиент отказывался от услуг, предложенных в соответствии с договором со станцией техобслуживания (СТО), и обслуживался в малоизвестном сервисе, который уже фигурировал в прошлых уголовных делах.

В связи с этим представители «Тинькофф Страхования» обратились в полицию. Расследование подтвердило факт мошенничества, после чего дело было передано в суд. Подсудимый признал свою вину и компенсировал весь материальный ущерб, вынесенный судом приговор вступил в силу.

В пресс-релизе отмечается, что «Тинькофф Страхование» уже не первый раз сталкивается с мошенникам. Ранее за аналогичное преступление были приговорены к реальным и условным срокам участники преступной группы, некоторые члены которой работали в одной из страховых компаний и общались с сотрудникам «Тинькофф» от имени страхователя.

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