Симоньян поинтересовалась у Порошенко уровнем знания русского языка
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала президенту Украины Петру Порошенко не учить ее русскому языку. Так журналист ответила на критику со стороны главы государства.
Ранее репортер испанской газеты в беседе с президентом Украины, говоря о якобы существующем восхвалении Сталина в России, упомянул, что Симоньян после президентских выборов назвала победившего Владимира Путина «вождем», передает «РИА Новости».
«Я полагаю также, что глава RT знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер», — высказался в ответ Порошенко.
На своей странице в Twitter Симоньян написала, что лидер Украины «умилил до слез».
В марте стало известно, что Порошенко готовится подписать 10-летнюю программу укоренения украинского языка. Минувшей зимой украинский президент в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе посоветовал заговорившей с ним по-русски женщине снять вышиванку.