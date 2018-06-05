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Симоньян поинтересовалась у Порошенко уровнем знания русского языка

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала президенту Украины Петру Порошенко не учить ее русскому языку. Так журналист ответила на критику со стороны главы государства.

Ранее репортер испанской газеты в беседе с президентом Украины, говоря о якобы существующем восхвалении Сталина в России, упомянул, что Симоньян после президентских выборов назвала победившего Владимира Путина «вождем», передает «РИА Новости».

«Я полагаю также, что глава RT знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер», — высказался в ответ Порошенко.

На своей странице в Twitter Симоньян написала, что лидер Украины «умилил до слез».

В марте стало известно, что Порошенко готовится подписать 10-летнюю программу укоренения украинского языка. Минувшей зимой украинский президент в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе посоветовал заговорившей с ним по-русски женщине снять вышиванку.

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