Прямой эфир

Немецкие политики требуют выслать посла США из страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд немецких политиков потребовал выслать их страны американского посла Ричарда Гренелла. Поводом для недовольства послужили высказывания дипломата об усилении позиции консерваторов в Европе, сообщает агентство DPA во вторник, 5 июня.

Экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц подчеркнул, что посол должен сохранять нейтральную позицию в принимающей стране, но Гренелл действует как представитель правых политических сил. Он также выразил надежду, что его пребывание в качестве посла будет коротким.

Позицию Шульца разделила и глава фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Она отметила, что Гренелл не должен «по-барски устанавливать, кто правит в Европе», передает ТАСС.

Ричард Гренелл назначен послом США в Германии в мае текущего года. В одном из интервью дипломат заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США привела к усилению позиций консервативных партий в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии призвали вернуть Россию в «Большую восьмерку» для противовеса США
Германия выступила в защиту «Северного потока — 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017