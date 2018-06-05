Немецкие политики требуют выслать посла США из страны

Ряд немецких политиков потребовал выслать их страны американского посла Ричарда Гренелла. Поводом для недовольства послужили высказывания дипломата об усилении позиции консерваторов в Европе, сообщает агентство DPA во вторник, 5 июня.

Экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц подчеркнул, что посол должен сохранять нейтральную позицию в принимающей стране, но Гренелл действует как представитель правых политических сил. Он также выразил надежду, что его пребывание в качестве посла будет коротким.

Позицию Шульца разделила и глава фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Она отметила, что Гренелл не должен «по-барски устанавливать, кто правит в Европе», передает ТАСС.

Ричард Гренелл назначен послом США в Германии в мае текущего года. В одном из интервью дипломат заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США привела к усилению позиций консервативных партий в Европе.