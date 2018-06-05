Путин почтил память погибших при освобождении Вены советских воинов

Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене.

Как пишет ТАСС, начальник почетного караула отдал рапорт российскому лидеру, а затем по очереди прозвучали государственные гимны России и Австрии. После этого Путин поднялся к подножию памятника, поправил ленту на венке и почтил память павших воинов минутой молчания.

В церемонии также приняла участие министр иностранных дел Австрийский Республики Карин Кнайсль. Кроме того, присутствовали представители ВС страны.

5 июня президент России совершил свой первый рабочий визит в Австрию после инаугурации. Поездка приурочена к 50-летию начала экспорта отечественного газа в страну. В ходе встречи с российским лидером канцлер Австрийской республики Себастьян Курц назвал РФ супердержавой и призвал Москву внести вклад в поддержание мира.