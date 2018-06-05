Прямой эфир

Путин почтил память погибших при освобождении Вены советских воинов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене.

«Две трети всех санкций не сработали»
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель — о политике ограничений, невозможности возврата к биполярности и том, как меняется мир и Россия

Как пишет ТАСС, начальник почетного караула отдал рапорт российскому лидеру, а затем по очереди прозвучали государственные гимны России и Австрии. После этого Путин поднялся к подножию памятника, поправил ленту на венке и почтил память павших воинов минутой молчания.

В церемонии также приняла участие министр иностранных дел Австрийский Республики Карин Кнайсль. Кроме того, присутствовали представители ВС страны.

5 июня президент России совершил свой первый рабочий визит в Австрию после инаугурации. Поездка приурочена к 50-летию начала экспорта отечественного газа в страну. В ходе встречи с российским лидером канцлер Австрийской республики Себастьян Курц назвал РФ супердержавой и призвал Москву внести вклад в поддержание мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал способ сократить поток мигрантов с Ближнего Востока
Президент Австрии поделился радостью от визита Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017