В Крыму ответили на заявления Киева о засухе на полуострове

Депутат Верховной рады и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев «возомнил себя повелителем небесных сил, способным вызвать засуху», заявил 5 июня вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский, подчеркнув, что никаких проблем с водой на полуострове нет.

Накануне Джемилев заявил, что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина якобы создала реальные проблемы с водой на полуострове.

«В Крыму на самом деле все нормально, даже несмотря на то, что в свое время был перекрыт Северо-крымский канал. На сегодня Крым в полном объем обеспечен запасами воды, и у нас нет проблем на сегодняшний момент с водоснабжением», — цитирует Полонского «РИА Новости».

Он добавил, что «только последние негодяи могут хвастаться такими своими античеловеческими действиями, как перекрытие воды и причинение зла крымчанам».

По его словам, Крым справлялся и дальше будет справляться без поставок воды с Украины.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались за воссоединение с Москвой.