Немецкие политики требуют высылки американского посла из ФРГ

Немецкие политики выступили с требованием выслать из ФРГ американского посла Ричарда Греннела после его высказываний о необходимости усиления позиции консерваторов в Европе.

Бывший глава СДПГ Мартин Шульц заявил, что дипломат должен сохранять нейтралитет в принимающей его стране, однако Греннел действует как представитель политических сил правого толка.

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии. Я надеюсь, что пребывание господина Гренелла в качестве посла станет коротким», – приводит слова политика ТАСС.

Глава парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт также отметила недопустимость высказывания посла США.

«Те, кто, как и посол США Ричард Гренелл, считают, что могут по-барски устанавливать, кто правит в Европе, не должны оставаться в Германии в качестве дипломата», – заявила она.

К настоящему времени стало известно, что глава немецкого МИДа Хайко Маас объявил о предстоящей встрече с послом США Ричардом Греннелом.

3 июня в Германии призвали вернуть Россию в «Большую восьмерку» для противовеса США.

В конце мая канцлер Германии Ангела Меркель призналась в разговоре с экс-президентом США Бараком Обамой, что была вынуждена идти на четвертый срок, чтобы противодействовать новому американскому лидеру Дональду Трампу после его избрания.