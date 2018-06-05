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Иномарка перевернулась после стрельбы во время преследования в Магадане

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Автомобиль Nissan перевернулся, пытаясь скрыться от наряда ГИБДД в Магадане. Во время погони сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщает группа по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Инцидент произошел 5 июня в районе монумента «Маска скорби». Водитель автомобиля Nissan Laurel не реагировал на требования сотрудников ГИБДД остановиться и попытался уйти от наряда. Инспекторы вынуждены были применить табельное оружие, сообщает ИА MagadanMedia.

В результате водитель потерял управление над транспортным средством и вылетел в кювет, где перевернулся на крышу. Нарушитель не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям инспекторов и водителя.

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