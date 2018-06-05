Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Депутаты Госдумы 5 июня в третьем чтении одобрили законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах, принятого летом 2017 года.

Поправки были приняты в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно принятому документу, интернет-поисковики за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы, могут быть оштрафованы на сумму до 700 тыс. рублей. Для физлиц законопроект предусматривает штраф до 30 тыс. рублей, а для должностных лиц — до 300 тыс. рублей.

Закон о запрете ресурсов для обхода блокировок в интернете в июле 2017 года подписал президент России Владимир Путин.