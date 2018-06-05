США призвали Киев к созданию антикоррупционного суда по проекту МВФ

Вашингтон поддержал выдвигаемые Международным валютным фондом (МВФ) требования и условия по созданию на Украине антикоррупционного суда, говорится в письменном заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

В документе отмечается, что Белый дом «хочет четко заявить», что законопроект по созданию инстанции должен соответствовать требованиям МВФ. Науэрт напомнила, что фонд «обеспечивает существенную финансовую поддержку украинскому правительству», передает ТАСС.

Дипломат призвала украинское правительство «принять законопроект, который соответствует требованиям МВФ» после соответствующих консультаций с экспертами финансовой организации, добавляет «Газета.ру».

В конце мая МВФ отказался продолжать оказание финансовой помощи Украине, если депутаты Верховной рады не примут его вариант законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Верховная рада настаивает, что назначением судей должна заниматься Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), и считает требование МВФ и Венецианской комиссии о том, чтобы последнее слово оставалось за международным советом экспертов, неконституционным.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда.