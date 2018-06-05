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Около 35 млн направили на выплаты за первого ребенка в Приморье

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На осуществление новой демографической выплаты на территории Приморского края было направлено около 35 млн рублей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

С начала 2018 года в органы соцзащиты края поступило 1,2 тыс. заявлений от родителей первенцев. По информации департамента труда и социального развития Приморского края, получателями новых пособий являются 750 семей — это 30% от общего количества тех, у кого в этом году родился ребенок, сообщает ИА PrimaMedia.

Выплаты семьям, у которых родился первый ребенок, начали действовать с начала этого года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Сумма ежемесячного пособия составляет почти 13,6 тыс. рублей. Выплаты будут осуществляться по истечении года со дня рождения малыша.

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