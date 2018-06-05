Оборудование поступило в больницу Геленджика к ЧМ-2018

Новое медицинское оборудование поступило в городскую больницу Геленджика в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018. Ожидается, что после мундиаля техника останется в больнице.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в распоряжение отделения реанимации поступила новая артроскопическая стойка, с помощью которой можно проводить операции на суставах в несколько разрезов длиной в 5–10 мм, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Также поступили два современных портативных дефибриллятора с детскими и взрослыми электродами. Аппарат оснащен TFT-дисплеем, на котором будут отображаться электрокардиограмма, насыщение кислородом гемоглобина артериальной крови, артериальное давление.

В скором времени в больницу должны прийти новый компьютерный томограф, цифровой стационарный рентгенаппарат, наркозные аппараты и два гастрофиброскопа.