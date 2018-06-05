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В США назвали Европу «ареной стратегической конкуренции» великих держав

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Фото: Depositphotos/izanbar
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Вашингтон убежден, что Европа снова стала «театром серьезной стратегической конкуренции» великих держав. Соответствующее заявление во вторник, 5 июня, сделал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в неправительственном фонде «Наследие».

По данным ТАСС, речь Митчелла посвящалась видению Белым домом отношений между США и Европой. Дипломат отметил, что близится эпоха длительной конкуренции больших держав.

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«Адаптация самих себя к этой новой эре является на сегодняшний день центральной задачей внешней политики США», — указал он. Митчелл добавил, что европейская стратегия США начинается с признания того, что Европа стала ареной стратегической конкуренции.

В конце мая канцлер Германии Ангела Меркель призналась в разговоре с бывшим американским лидером Бараком Обамой, что была вынуждена идти на четвертый срок, чтобы противодействовать Дональду Трампу после его избрания на пост президента США. Немногим ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что Европа может всё меньше полагаться на Вашингтон, и призвал страны ЕС сохранять единство. 

17 мая Трамп призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта газопровода «Северный поток – 2» и активизировать переговоры по новому торговому соглашению между Соединенными Штатами и Евросоюзом во избежание введения пошлин на сталь и алюминий.

На следующий день министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что стремление президента США заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2» для наращивания собственного экспорта не будет иметь эффекта. 

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