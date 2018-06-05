Дефиле в купальниках убрали из программы конкурса «Мисс Америка»

Организаторы конкурса «Мисс Америка» приняли решение исключить из программы традиционное дефиле в купальниках. Об этом заявила глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон в эфире телеканала ABC News.

«Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование», — приводит сетевое издание m24.ru ее слова в эфире программы Good Morning America.

Дефиле в купальниках заменили на общение с членами жюри на разные темы. Кроме того, конкурсантки больше не выйдут на подиум в вечерних платьях, вместо этого они облачатся в одежду, максимально отражающую их личный стиль. По новым правилам конкурс пройдет 9 сентября 2018 года.

В 2017 году руководство конкурса «Мисс Америка» ушло в отставку на фоне громкого скандала, в котором фигурировали оскорбительные и сексистские высказывания в адрес победительниц и участниц конкурса.

Конкурс «Мисс Америка» впервые прошел в 1921 году. К участию в нем допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет.