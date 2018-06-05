Касаткина проиграла американке Стивенс и покинула Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал Roland Garros, проиграв американке Слоан Стивенс в двух партиях. Встреча завершилась со счетом 2:0 (6:3; 6:1).

В полуфинале турнира «Большого шлема» Стивенс встретится с соотечественницей Мэдисон Кис, которая в четвертьфинале оказалась сильнее представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. Матч пройдет в четверг, 7 июня, сообщает пресс-служба WTA.

Таким образом, в турнире осталась одна российская спортсменка — Мария Шарапова. В среду, 6 июня, россиянка поборется за путевку в полуфинал с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) наряду с Australian Open, US Open и Wimbledon является турниром «Большого шлема». Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет около $46 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter