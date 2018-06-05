Прямой эфир

Касаткина проиграла американке Стивенс и покинула Roland Garros

0
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал Roland Garros, проиграв американке Слоан Стивенс в двух партиях. Встреча завершилась со счетом 2:0 (6:3; 6:1).

В полуфинале турнира «Большого шлема» Стивенс встретится с соотечественницей Мэдисон Кис, которая в четвертьфинале оказалась сильнее представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. Матч пройдет в четверг, 7 июня, сообщает пресс-служба WTA.

Таким образом, в турнире осталась одна российская спортсменка — Мария Шарапова. В среду, 6 июня, россиянка поборется за путевку в полуфинал с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) наряду с Australian Open, US Open и Wimbledon является турниром «Большого шлема». Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет около $46 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шарапова расстроилась из-за решения Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос»
В Бельгии задержали 13 подозреваемых в организации договорных теннисных матчей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017