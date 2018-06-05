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Порядка 18 млн рублей составила сумма ущерба от паводка в Якутске

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В результате весеннего паводка на территории Якутска были подтоплены села Табага, Хатассы, микрорайон Пригородный и округ Промышленный. Специальная комиссия оценила нанесенный ущерб в 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В общей сложности было подтоплено 24 жилых дома, в которых проживают 97 человек и 12 земельных участков. Из них — 20 домов находятся в Промышленном округе. Предварительная сумма ущерба жителям составила 6,735 млн рублей, приводит официальные данные ИА YakutiaMedia.

Как сообщила начальник департамента экономики Анна Стручкова, также в расчет ущерба вошла стоимость мероприятий по аварийно-спасательным работам. Они оценены в 2,1 млн рублей.

Также стихией были повреждены четыре дамбы в селах Пригородное, Капитоновка и поселковая дорога в Хатассах. Общий ущерб составил еще 8,9 млн рублей.

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