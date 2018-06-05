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Родственник журналиста Георгия Гонгадзе погиб в Донбассе

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Троюродный брат создателя сетевого портала «Украинская правда» Георгия Гонгадзе Марьян Корчак погиб на востоке Украины. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила вдова Георгия Мирослава Гонгадзе.

По информации Мирославы, 22-летний молодой человек попал под артобстрел в районе поселка Зайцево в Донбассе в конце мая. Этот населенный пункт разделен линией разграничения: северную часть контролируют вооруженные силы Украины (ВСУ), а южную — власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Сообщается, что Корчак входил в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». Родственник Гонгадзе был так называемым парамедиком — оказывал первую помощь раненым, передает НСН.

Георгия Гонгадзе убили на Украине осенью 2000 года. Суд в Киеве признал в 2013 году, что преступление совершил бывший генерал украинского МВД Алексей Пукач.

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