«Газпром» признал проблемы с арестом имущества

«Газпром» признал действия украинского «Нафтогаза» по аресту судом активов в Нидерландах для выплаты $2,6 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

Вместе с тем, в «Газпроме» отметили, что официальные уведомления об этой процедуре в компанию не поступали.

«Газпром» сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес», — говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Ранее 5 июня «Нафтогаз» сообщил, что Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его дочерних компаниях в Нидерландах и задолженности этих организаций.

В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление с требованием полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.