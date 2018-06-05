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Пять машин и мотоцикл столкнулись в Краснодаре

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Девушка-мотоциклист пострадала в массовом ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла во вторник, 5 июня, на улице Северной. Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил столкновение с мотоциклом Honda, двумя автомобилями Hyundai, Toyota и Chevrolet, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка-мотоциклист 1991 года рождения. Она получила различные телесные травмы и была доставлена в медучреждение.

Автомобили получили механические повреждения. Предварительная причина аварии — выезд на встречную полосу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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