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В Крыму ответили на заявление властей Киева о засухе в республике

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Представители крымских властей назвали предательством бывших сограждан заявление депутата Верховной рады и одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафы Джемилева, что Украина устроила засуху в Крыму.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что засуха в Крыму на самом деле была обычным явлением при украинских властях.

«Джемилев хвастается несуществующей победой, — сказал Бальбек «Федеральному агентству новостей».

Бывший депутат украинской рады Владимир Олейник и вовсе назвал заявление Джемилева «террором». «По кому Джемилев и его единомышленники нанесли удар? Конечно, по своим землякам — крымчанам», – цитирует его «Газета.ру».

Накануне Джемилев заявил, что после перекрытия днепровской воды в Крыму возникли проблемы и якобы не осталось сельского хозяйства.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков опроверг наличие на полуострове нерешаемых проблем с водоснабжением. Крымчане сталкиваются с такими сложностями примерно раз в 10 лет, отметил он.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Москвой.

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