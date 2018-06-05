Жителя Великого Новгорода осудили за обналичивание 150 млн рублей

В Великом Новгороде мужчину приговорили к 2,5 года колонии за обналичивание денег через фирмы-однодневки. Подсудимый не смог добиться пересмотра приговора.

По данным следствия, новгородец получал деньги от клиентов под видом оплаты поставки товаров и услуг, а затем выводил их через счета 17 подконтрольных фирм-однодневок. За свои услуги мужчина брал комиссию от 4% до 6%. С 2013 по 2015 годы он обналичил 150 млн рублей и заработал на этом 6,7 млн рублей, сообщает Новгород.ру.

Мужчина был приговорен к 2,5 года лишения свободы Новгородским районным судом. Адвокаты подсудимого попытались оспорить приговор, указав на процессуальное решение. Они подали апелляцию для возвращения уголовного дела в прокуратуру. Однако судебная коллегия не удовлетворила жалобы юристов, оставив приговор без изменения.