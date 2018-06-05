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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «Порт» в Казани

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Уголовное дело возбудили по факту пожара в казанском торговом центре «Порт». Об этом сообщили в ГУ МЧС Татарстана.

Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», сообщает телеканал «Звезда».

ЧП произошло 5 июня. Из-за задымления из здания вывели 20 человек. На место прибыли пожарные и спасатели, всего в тушении возгорания были задействованы 319 человек. Площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м, данных о пострадавших не поступало.

Очаг возгорания находился на первом этаже торгового центра. Пожару был присвоен второй уровень сложности из пяти.

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