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Поклонская предложила представителю Императорского дома встретиться в суде

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова в клевете. В ответ она предложила ему встретиться в суде.

«Если вы, господин Закатов, считаете, что хоть одно из моих слов является клеветой, милости прошу в суд, поговорим там об исторических перипетиях, а также о том, у кого есть справка от психиатра», — цитирует депутата RT.

По словам Поклонской, она с сожалением вынуждена «признать правоту современников государя Николая II о том, что духовная красота, нравственное величие и прирожденное изящество духа остались в далеком прошлом.

Ранее Поклонская раскритиковала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича в Крым, а также назвала их гостями из Испании.

Закатов заявил в ответ на это, что великая княгиня и великий князь получили паспорта граждан России в 1992 году.

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