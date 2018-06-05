Работы по поиску ракетоносителя полностью завершены в Якутии

Все работы по поиску частей ракетоносителя «Союз-2» полностью завершены в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба министерства охраны природы республики.

1 июня из района падения № 985 были вывезены последние три фрагмента ракетоносителя «Союз-2». В общей сложности за период поисков было вывезено 20 фрагментов, сообщает ИА YakutiaMedia.

Поисковые работы велись в период с 15 по 31 мая на территории двух районов республики. В поисках принимали участие представители Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, министерства охраны природы республики, службы спасения и якутской базы авиационной охраны лесов, а также Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул).

Ракету-носитель «Союз-2» запустили с космодрома Восточный 1 февраля 2018 года. Первая часть ракеты-носителя была обнаружена 2 июля в 77 км от поселка Кюбяинде Вилюйского района Якутии.