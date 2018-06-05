Глава ВМС Украины обозначил «точку невозврата» для судостроения

Если власти Украины не выделят денег на возобновление строительства корвета серии «Владимир Великий», то военное судостроение страны достигнет «точки невозврата». Такого мнения придерживается командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — сказал он в эфире Інше.ТВ, запись опубликована на YouTube.

Вице-адмирал пояснил, что программа строительства привлекает порядка 200 предприятий, на которых работает около 9 тыс. человек, а также зарубежные партнеры, которые жду «зеленый свет».

Вороненченко добавил, что уже обратился к украинским нардепам и президенту с просьбой «сдать на флот» 1,361 млрд гривен (3,22 млрд рублей).

Строительство первого многоцелевого боевого корабля «Владимир Великий» началось в 2011 году. Его планировалось спустить на воду уже через год, однако сроки неоднократно сдвигались.

До 2016 года было запланировано строительство около 10 кораблей данного проекта, но в итоге цифра снизилась до четырех. Теперь ожидается, что первый корвет передадут ВМС Украины лишь 2022 году.

В конце марта помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принес себя в жертву» во время воссоединения Крыма с РФ ради того, чтобы Киев привел в готовность армию.