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Глава ВМС Украины обозначил «точку невозврата» для судостроения

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Фото: wikipedia.org/Olarhat
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Если власти Украины не выделят денег на возобновление строительства корвета серии «Владимир Великий», то военное судостроение страны достигнет «точки невозврата». Такого мнения придерживается командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

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«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — сказал он в эфире Інше.ТВ, запись опубликована на YouTube.

Вице-адмирал пояснил, что программа строительства привлекает порядка 200 предприятий, на которых работает около 9 тыс. человек, а также зарубежные партнеры, которые жду «зеленый свет». 

Вороненченко добавил, что уже обратился к украинским нардепам и президенту с просьбой «сдать на флот» 1,361 млрд гривен (3,22 млрд рублей). 

Строительство первого многоцелевого боевого корабля «Владимир Великий» началось в 2011 году. Его планировалось спустить на воду уже через год, однако сроки неоднократно сдвигались.

До 2016 года было запланировано строительство около 10 кораблей данного проекта, но в итоге цифра снизилась до четырех. Теперь ожидается, что первый корвет передадут ВМС Украины лишь 2022 году. 

В конце марта помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принес себя в жертву» во время воссоединения Крыма с РФ  ради того, чтобы Киев привел в готовность армию.

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