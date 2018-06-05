Количество пунктов досмотра увеличили на вокзале в Пензе к ЧМ-2018

Дополнительное оборудование для досмотра багажа установили на железнодорожном вокзале «Пенза-1». Усиление мер безопасности связано с проведением чемпионата мира по футболу.

Пассажиры теперь смогут заходить в здание вокзала через залы ожидания дальнего и пригородного сообщения. Увеличение числа пунктов досмотра багажа позволит справиться с очередями. Такая мера принята на время проведения ЧМ-2018, так как каждому человеку придется проходить процедуру входного контроля. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Ранее всем гостям приходилось проходить через один вход. Из-за этого люди жаловались на большие очереди при досмотре.

Помимо новых пунктов досмотра для пассажиров планируется установить навигационные указатели.