Прямой эфир

Дело возбудили по факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Межрайонный Эхирит-Булагатский следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и ее внучки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел 2 июня в одноэтажном деревянном доме. В результате возгорания погибли 57-летняя женщина и ее внучка. Спасатели также обнаружили в доме мужчину. Он был госпитализирован с ожогами кистей обеих рук, сообщает IrkutskMedia.

Известно, что маленькая девочка постоянно проживала вместе с матерью, но в момент происшествия находилась на работе и оставила ребенка с бабушкой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трехлетний ребенок скончался после пожара в Оренбурге
Молодой мужчина спас двух человек при пожаре в Ульяновской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017