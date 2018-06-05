Дело возбудили по факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Приангарье

Межрайонный Эхирит-Булагатский следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и ее внучки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел 2 июня в одноэтажном деревянном доме. В результате возгорания погибли 57-летняя женщина и ее внучка. Спасатели также обнаружили в доме мужчину. Он был госпитализирован с ожогами кистей обеих рук, сообщает IrkutskMedia.

Известно, что маленькая девочка постоянно проживала вместе с матерью, но в момент происшествия находилась на работе и оставила ребенка с бабушкой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.