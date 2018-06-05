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Прокуратура выявила массовые нарушения на кладбищах в Тюменской области

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Более 460 нарушений нашли правоохранительные органы в местах захоронений в Тюменской области. В основном администрации не соблюдают санитарные нормы.

Нарушения связаны с ненадлежащим содержанием мест захоронения. Часто местные власти не изменяют категорию земельных участков, такие факты выявлены в селах Новотаповское и Лесновское. А в Викуловском районе администрация не утвердила перечень услуг по погребению, сообщает портал «Наш город».

Прокуратура направила в суды 28 исков, чтобы выявленные нарушения были устранены. Администрации сел получили соответствующе предписания.

Как сообщал портал iz.ru, под Тюменью было найдено нелегальное кладбище домашних животных. Оно располагалось возле озера Андреевского. Специалисты указывают, что несанкционированные захоронения грозят распространением заболеваний.

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