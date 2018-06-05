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Два жителя КБР получили сроки за попытку убить полицейского и вступить в ИГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник, 5 июня, приговорил к 11 и 12 годам колонии строгого режима двух жителей Кабардино-Балкарии (КБР), планировавших убить сотрудника полиции и вступить в террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ).  

«Суд назначил Мухамедову 11 лет, а Бегназарову — 12 лет колонии строгого режима», — сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Согласно материалам дела, мужчины в июне прошлого года решили присоединиться к ИГ для участия в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

Чтобы заработать деньги для поездки в арабскую республику, они, по предложению одного из террористов, решили совершить покушение на полицейского с использованием самодельного взрывного устройства, передает «РИА Новости».

Осуществить этот план злоумышленники не успели — их задержали правоохранители.

Также, по данным следствия, в августе прошлого года фигуранты дела приобрели марихуану возле одной из автодорог республики.

В середине мая сторонники ИГ были осуждены за подготовку серии терактов в Москве. Их приговорили к лишению свободы на срок от 15 до 18 лет.

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