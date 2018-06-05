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Тургеневский литературный праздник пройдет в «Дворянском гнезде» Орла

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В Орле 15 июня состоится Тургеневский литературный праздник. Мероприятие в сквере «Дворянское гнездо» будет посвящено 200-летию со дня рождения писателя.

Событие «И.С. Тургенев — взгляд в будущее» начнется в 18:00. Посетители сквера смогут увидеть выставки народных мастеров, художников, книжных издательств. Для знатоков творчества Ивана Тургенева проведут викторины, а для самых маленьких — различные конкурсы, передает InfoOrel.ru.

Ранее портал iz.ru писал, что на основные события, посвященные 200-летию Тургенева, из федерального бюджета будет направлено около 346 млн рублей. Большая часть средств пойдет на реставрацию объектов культурного наследия в Тульской и Орловской областях. Ремонт в усадьбе писателя в Спасском-Лутовиново завершится к ноябрю. 

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) — один из классиков русской литературы, внесших значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века. 

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