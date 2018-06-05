Власти столицы выделят на дороги к подмосковным дачам 3,3 млрд рублей

Столичные власти постановили выделить на строительство и ремонт дорог, ведущих к подмосковным дачам, 3,3 млрд рублей. Средства выдадут в два этапа, рассказал заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин во вторник, 5 июня.

Решение принято на заседании правительства Москвы, уточнил он. По миллиарду рублей выделят в текущем и следующем году и 1,3 млрд будет выделено в 2020-м, передает «РИА Новости».

В Подмосковье находится более 11 тыс. садовых некоммерческих товариществ, насчитывающих более миллиона земельных участков, москвичи владеют 600 тыс. из них, передает телеканал «360».